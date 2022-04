"Di Lorenzo rientrerà con l'Empoli", il punto di Spalletti sull'infermeria azzurra

"Gli allenamenti sono stati buoni, tutti a buon livello, poi negli ultimi si abbassa il volume del lavoro e si va con cose più corte per la brillantezza".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della conferenza stampa a due giorni da Napoli-Roma, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha fatto il punto sugli infortunati: "Di Lorenzo non ci sarà, la prossima sì, Petagna ha reagito bene per ora e quindi si valuterà domani ma le indicazioni sono positive. Zielinski sta bene, ho visto un buon allenamento anche oggi. Gli allenamenti sono stati buoni, tutti a buon livello, poi negli ultimi si abbassa il volume del lavoro e si va con cose più corte per la brillantezza. Fabian sta molto meglio, è sulla via del top, ha meno fastidio per questa pubalgia che ha un po' sofferto. E' uno che si può scegliere dall'inizio".