Di Lorenzo scala la classifica all time azzurra: oggi col Bologna entra in Top 30

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Traguardo importante quest'oggi per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli contro il Bologna raggiungerà la presenza numero 230 in maglia azzurra agganciando Giancarlo Corradini nella Top 30 all time azzurra. Prossimi passaggi invece sono rinviati alla prossima stagione perché al 29esimo posto c'è Gargano con le sue 235 presenze, Albiol a 236 e De Napoli a 241.