"Di Lorenzo si addormenta, Buongiorno attento, che impatto Raspadori!": le pagelle degli azzurri

Di Lorenzo ha commesso l'errore che ha portato al gol della Francia, Raspadori è entrato bene e ha segnato il definito 3-1. Protagonisti i giocatori del Napoli durante Francia-Italia. In campo nel finale anche Buongiorno per l'infortunato Calafiori. E' invece rimasto in panchina Meret. Ecco le pagelle di Tmw relative ai tre giocatori del Napoli in campo a Parigi.

Di Lorenzo 5 - Pronti via e si addormenta sul retropassaggio di Cambiaso permettendo a Barcola di sbloccarla dopo 14 minuti. Come contro Nico Williams, sembra dover crollare sotto le giocate del calciatore del PSG: bravi i compagni a tirarlo fuori dalle sabbie mobili, ma la sua prestazione resta insufficiente.

Dal 71esimo Buongiorno 6 - La Francia nel finale prende d'assalto l'area di Donnarumma e lui si comporta bene.

Dal 46esimo Raspadori 7.5 - Entra e dopo una manciata di minuti è grande protagonista del gol del sorpasso orchestrando una ripartenza letale per la difesa transalpina. Poi realizza la rete del definitivo 1-3: ottimo impatto con la partita.