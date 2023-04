Di quale danno parlano a Salerno? Anche la Fiorentina gioca domenica

Da Salerno si sono lamentati i tifosi per il possibile spostamento del derby a domenica. Per i granata il problema sarebbe anche logistico

Da Salerno si sono lamentati i tifosi per il possibile spostamento del derby a domenica. Per i granata, con una nota ufficiale in cui viene chiesto rispetto, il problema sarebbe anche logistico dato che poi si tornerebbe in campo mercoledì con la Fiorentina, ma il problema quale sarebbe? Anche i viola, infatti, giocheranno di domenica, dunque per entrambe le squadre ci sarebbero 2 giorni pieni per recuperare.