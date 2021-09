Diciassette anni di era ADL: il 6 settembre 2004 nasceva il nuovo Napoli

Il 6 settembre 2004 è l'inizio di una nuova era per il calcio partenopeo. Dalle ceneri della fallita Società Sportiva Calcio Napoli nasce la Napoli Soccer, presieduta da Aurelio De Laurentiis. La nuova squadra riparte dalla Serie C grazie al "Lodo Petrucci" che permette di ripartire anche in caso di fallimento da una sola categoria inferiore. Si riparte da zero, come lo stesso De Laurentiis ammetterà: "Non c’era più niente, nemmeno i palloni e le magliette. Ho dovuto rifondare tutto".

Viene scelto Pierpaolo Marino come direttore sportivo e Giampiero Ventura come allenatore. Roberto Sosa è il primo acquisto. La squadra fallirà la promozione in Serie B al primo colpo, perdendo ai playoff contro l'Avellino. Gioia rimandata di un anno, con il ritorno in Serie A nel 2007 e una continua escalation che ha portato il club ad assumere un'importanza internazionale.