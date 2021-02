Difendersi funziona? Il Napoli non subisce gol per due gare di fila dopo quattro mesi

Tra le critiche e le perplessità sul gioco e il modulo, una buona notizia, per il Napoli, c'è: la squadra di Gattuso, infatti, ha mantenuto la porta inviolata in due partite di fila (Parma e Atalanta) considerando tutte le competizioni per la prima volta da novembre 2020, contro Rijeka in Europa League e Roma in Serie A.