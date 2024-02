Al 25' passa in vantaggio alla prima vera azione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 25' passa in vantaggio alla prima vera azione. Giroud smista sulla sinistra per Leao, a cui riesce un'imbucata geniale per Theo Hernandez. Il francese entra in area da sinistra e buca Gollini in uscita.