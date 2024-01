Al 43' Torino in vantaggio con Sanabria.

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 43' Torino in vantaggio con Sanabria. Calcio di punizione per il Torino sulla trequarti. Cross forte di Ilic, pallone deviato da Zapata quel tanto che basta per diventare un assist per Sanabria, che solo e indisturbato trafigge Gollini. Granata meritatamente in vantaggio!