Dimaro, il report del club: le ultime su Olivera, Osimhen e Ounas

Fonte: sscnapoli.it

Mattinata di lavoro sul campo di Carciato per il Napoli. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto lavoro aerobico e situazioni di palle inattive. Al termine della seduta un gruppo di azzurri è rimasto a lavorare sui calci piazzati. Olivera ha svolto l’intera sessione in gruppo. Lavoro di scarico per Osimhen e Ounas.