Dimaro, il report del pomeriggio: parte del lavoro in gruppo per Juan Jesus

Fonte: SSCNapoli

Pomeriggio di lavoro sul campo di Carciato per il Napoli. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in campo ha svolto una sessione di torelli. A seguire partita a tema a campo ridotto ed esercitazioni tattiche divise a gruppi.

Folorunsho, Gaetano e Petagna hanno svolto l’intera seduta in gruppo. Juan Jesus, rientrato nella sede del ritiro di Dimaro, ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo. Olivera ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in palestra.