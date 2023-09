Diritti Tv, ecco le offerte di Sky, Dazn e Mediaset: Lega non soddisfatta, c'è l'idea di ADL

Il prossimo 15 ottobre i club di Serie A approfondiranno il dossier relativo ai diritti tv per il ciclo 2024-2029.

Il prossimo 15 ottobre i club di Serie A approfondiranno il dossier relativo ai diritti tv per il ciclo 2024-2029. Secondo quanto riportato da La Stampa, le offerte di Dazn, Sky e Mediaset per acquistare i diritti tv della Serie A, dal 2024 fino al 2029, hanno raggiunto la quota complessiva di 870 milioni di euro a stagione. Secondo il quotidiano Sky ha messo sul tavolo 100-110 milioni, Mediaset circa 60 milioni per una diretta in chiaro a giornata, infine DAZN, che avrebbe offerto 700 milioni.

Nell’assemblea di metà ottobre, i presidenti dei club di Serie A dovranno prendere una decisione a riguardo e ci sono 3 opzioni sul tavolo. La prima è quella su cui spinge il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ovvero percorrere la via del canale della Serie A. La seconda è quella di incassare meno soldi e di accettare l’offerta fatta dai 3 broadcaster. La terza e ultima strada è quella di proseguire le trattative private, chiedendo la deroga all’Agcom.