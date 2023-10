Diritti tv, Lega serie A: lunedì nuove offerte per la Coppa Italia

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Sono attese per lunedì le nuove offerte da parte di Rai e Mediaset per i diritti tv della Coppa Italia nel triennio 2024/27. Nel corso dell'odierna assemblea della Lega Serie A, infatti, sono stati forniti aggiornamenti ai club dopo le trattative private avviate con le due emittenti nella mattinata di oggi: entro lunedì dovranno arrivare le nuove proposte, con l'obiettivo di andare oltre i 48 milioni annui che Mediaset ha versato per il triennio 2021/24. Per lunedì è già stata così convocata una nuova assemblea dei club, in videoconferenza, in cui le società potrebbero votare per assegnare i diritti.

Tra gli altri temi, le società hanno approvato il bilancio d'esercizio consuntivo al 30 giugno 2023, mentre sono stati effettuati approfondimenti sulla strategia e lo stato delle trattative in corso sulle Licenze Dati (su territori nazionale e internazionale) e sulle Licenze Betting streaming (territori internazionali). Per quanto riguarda infine i diritti tv internazionali del campionato, nei prossimi giorni proseguiranno le valutazioni delle offerte ricevute da diversi territori per i quali l'Assemblea dello scorso 11 settembre ha già deliberato il mandato a sottoscrivere gli accordi. (ANSA).