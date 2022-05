Diritti tv, nuova Supercoppa ad Abu Dhabi e Serie A: offerta da 270mln

Una pioggia di soldi sulla Serie A per i diritti tv e l'organizzazione della Supercoppa italiana.

Secondo quanto riferito da MilanoFinanza, Abu Dhabi Media avrebbe presentato all'ad di Lega Serie A, Luigi De Siervo, una proposta da 142 milioni di euro per aggiudicarsi i diritti tv del massimo campionato relativa all'area Medioriente-Africa, al momento non assegnati. L'accordo avrebbe durata quinquennale e nei programmi della Lega potrebbe portare a un incasso complessivo da 185 milioni di euro con determinati bonus. Alcuni club, però, sarebbero scettici sulla possibilità di vincolare questi diritti - che per ora, giova ripeterlo, non sono assegnati e quindi fruttano zero - per un periodo di tempo così lungo.

Altri 90 milioni per la Supercoppa? Con Abu Dhabi, inoltre, via Rossellini starebbe portando avanti trattative per la futura organizzazione della Supercoppa italiana: la prossima si giocherà in Arabia Saudita in virtù del vecchio contratto, per spostarla negli Emirati Arabi Uniti la proposta è di 21-22 milioni di euro all'anno, per quattro edizioni. Inoltre, la proposta porterebbe a modificare la competizione, facendo giocare le semifinali e non direttamente la finale come accade oggi.