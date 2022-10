Diritti tv Serie A 2024-27, spunta l'ipotesi Paramount: sfuma il progetto di ADL con Apple?

Possibile novità sull'asta per i diritti tv della Serie A 2024-2027, che porta direttamente ad un'emittente americana.

Possibile novità sull'asta per i diritti tv della Serie A 2024-2027, che porta direttamente ad un'emittente americana. Si tratta di Paramount, che da un mesetto circa ha lanciato in Italia la sua piattaforma streaming e, secondo indiscrezioni riportate da Tuttosport, nelle prossime settimane potrebbe entrare in un giro di consultazioni con gli operatori interessati a investire sulle dirette del campionato. L'alternativa principale, per la trasmissione web, è il canale della Lega sulla quale la Serie A pare voler puntare con decisione, avendo inaugurato il centro di produzione tv autonomo a Lissone. Peraltro Paramount è già legata al massimo campionato italiano, avendo acquistato i diritti esteri per il triennio 2021-24 su CBS.