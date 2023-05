Diritti Tv Serie A, le novità del bando: telecamere su pullman e nuove riprese

Nel nuovo bando per i diritti tv, la Lega Serie A punta anche su novità per quanto riguarda il prodotto legato alle partite.

TuttoNapoli.net

Nel nuovo bando per i diritti tv, la Lega Serie A punta anche su novità per quanto riguarda il prodotto legato alle partite. Lo ha spiegato in conferenza stampa, al termine dell’odierna assemblea, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo: "La grande novità è che cresce la quantità e la qualità del contenuto, una delle tante discussioni interne infatti era di arricchire moltissimo il giorno gara, anche quello pre-gara. Sarà possibile girare nuove immagini anche sul pullman, sul campo quanto i giocatori fanno l’analisi pre-partita del terreno di gioco, il coinvolgimento dei club sarà

molto più significativo. Ci saranno molte novità, in generale ci sarà più calcio parlato come protagonisti che parlano, ma anche più calciatori ripresi in contesti in cui non siamo abituati a vederli. Creare un prodotto non di qualità non è una opzione, noi abbiamo preso un armocromista esperto che si occupa del colore del prato. Riposizioneremo le telecamere negli stadi con una inclinazione unica per evitare che ripresa della camera 1, quella principale, possa perdere qualche centimetro della riga di fondo come succede. Dal punto di vista della qualità noi stiamo dando il massimo. Il nostro è uno dei prodotti migliori al mondo.

Arbitri e Var? In Italia abbiamo classe arbitrale tra migliori del mondo. Il nostro è un Paese che vive tanto anche di calcio parlato, c’è anche bisogno di tanto intrattenimento. Al netto di qualche errore, credo che il problema non esista. Siamo primi al mondo per gli investimenti per avere un calcio migliore”.