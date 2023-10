Diritti tv Serie A, Sky e Dazn alzano l'offerta: le nuove cifre per i prossimi cinque anni

DAZN Group Ltd. e Sky Italia di Comcast Corp avrebbero leggermente alzato le offerte per trasmettere il campionato italiano per ben cinque stagioni

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport DAZN Group Ltd. e Sky Italia di Comcast Corp avrebbero leggermente alzato le offerte per trasmettere il campionato italiano per ben cinque stagioni: 4,5 miliardi di euro (4,75 miliardi di dollari), secondo le ultime indiscrezioni. L'attività di streaming fondata da Len Blavatnik avrebbe presentato un'offerta minima media garantita di circa 700 milioni di euro a stagione per trasmettere la Serie A, mentre Sky Italia avrebbe offerto circa 200 milioni di euro per una stagione, stando a quanto riportato da Bloomberg. Le discussioni continuano, e restano private ma le offerte sono leggermente superiori alle precedenti: la Lega potrebbe ricevere un possibile pagamento aggiuntivo di 1 miliardo di euro nel corso del quinquennio. I rappresentanti di DAZN, Sky e Serie A hanno rifiutato di commentare. Attualmente, DAZN possiede la maggior parte delle partite della Serie A. L'assemblea di Lega dovrebbe rivedere la offerte entro il 23 ottobre. Un tempo la Serie A era considerata il primo campionato del mondo, che vantava leggende come Paolo Maldini e Alessandro Del Piero. Ma ha sofferto per anni di abbandono finanziario. Secondo Deloitte, le entrate della Premier League inglese dovrebbero aumentare a 6,7 miliardi di euro nell'attuale stagione, quella 2023-24, mentre i ricavi della Serie A sono previsti a soli 2,5 miliardi di euro. Oaktree Capital Management ha presentato un'offerta di oltre 1 miliardo di euro per nuovo servizio televisivo, gestito dalla Serie A.