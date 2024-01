Disastro Mazzarri: è penultimo per media voto in Serie A, solo F. Inzaghi fa peggio

Tuttomercatoweb.com ha stilato la classifica di rendimento degli allenatori di Serie A dopo 22 giornate.

Tuttomercatoweb.com ha stilato la classifica di rendimento degli allenatori di Serie A dopo 22 giornate. Davide Nicola conferma l'ottimo inizio, strappando un prezioso punto addirittura sul campo della Juventus. Bene anche Daniele De Rossi, sei punti in due partite. Per il resto il divario fra Simone Inzaghi e i colleghi è ampio mentre in quattro sono sotto la sufficienza. Disastroso Walter Mazzarri, penultimo.

7,25 NICOLA (Empoli, dalla 21ª giornata)

6,81INZAGHI S. (Inter)

6,50 DE ROSSI (Roma, dalla 21ª giornata)

6,41 ALLEGRI (Juventus)

6,36 THIAGO MOTTA (Bologna)

6,33 GASPERINI (Atalanta)

6,23 GILARDINO (Genoa)

6,20 D’AVERSA (Lecce)

6,16 DI FRANCESCO (Frosinone)

6,16 PIOLI (Milan)

6,14 BARONI (Hellas Verona)

6,12 ITALIANO (Fiorentina)

6,09 PALLADINO (Monza)

6,08 CIOFFI (Udinese, dalla 10ª giornata)

6,05 JURIC (Torino)

6,05 RANIERI (Cagliari)

5,88 SARRI (Lazio)

5,88 DIONISI (Sassuolo)

5,72 MAZZARRI (Napoli, dalla 13ª giornata)

5,39 INZAGHI F. (Salernitana, dalla 9ª giornata)