TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Serata amarissima per Jens Cajuste. Il centrocampista del Napoli, impegnato con la sua Svezia nella gara di qualificazione europea, ha rovinosamente perso per 3-0 in Azerbaigian. L’azzurro ha disputato 75 minuti prima di essere rimpiazzato da Quaison e si è beccato un cartellino giallo.