Domani inizia l'era-Garcia: può entrare nel vivo il mercato, tutti i ruoli da coprire

Inizia a tutti gli effetti l'avventura napoletana di Rudi Garcia. Il tecnico francese in queste ore raggiungerà Napoli e domani sarà protagonista della presentazione ufficiale in conferenza stampa nella cornice meravigliosa del Salone delle feste del Museo di Capodimonte. Al fianco di Garcia ci sarà anche Aurelio De Laurentiis e sarà quindi l'occasione anche per ulteriori indizi sulle prime manovre di un mercato che, dopo la scelta dell'allenatore, può finalmente entrare nel vivo.

Osimhen cambia tutto

Il mercato del Napoli gira intorno all'incontro dei prossimi giorni con l'entourage del nigeriano. ADL vuole tenerlo ed ha fissato paletti altissimi, ma la scadenza 2025 obbliga le parti a trovare l'accordo almeno per allungare di un ulteriore anno in modo da non avvicinarsi alla scadenza la prossima estate. Senza un accordo De Laurentiis dovrà probabilmente guardarsi intorno, ma il Napoli vuole chiarire subito la situazione anche perché contare eventualmente su oltre 100mln cambierebbe l'intero mercato e la scelta del livello dei rinforzi negli altri ruoli.

Difensore centrale e non solo

In primis il sostituto di Kim, ormai diretto verso il Bayern Monaco, che ha superato la concorrenza dello United. Poco cambia al Napoli che con una cinquantina di milioni di euro della clausola è pronto da tempo alla sostituzione. Poi c'è da completare la mediana: Ndombele rientra al Tottenham, Demme andrà via, forse anche Zielinski che ha un anno di contratto e senza rinnovo va ceduto. Stessa situazione in attacco per Lozano che ha mercato in Premier e quindi dovrebbe arrivare almeno un esterno destro. Al di là della situazione centravanti ancora da decifrare.