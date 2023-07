Domani la partenza per Castel di Sangro: Garcia attende il difensore

Ultime ore di riposo per il Napoli prima della seconda parte della preparazione estiva. Domani infatti è fissato il ritrovo a Castel Volturno

Ultime ore di riposo per il Napoli prima della seconda parte della preparazione estiva. Domani infatti è fissato il ritrovo a Castel Volturno e la partenza per Castel di Sangro dove la squadra si allenerà fino al 12 agosto - atteso anche lì il record di presenze, come accaduto a Dimaro - disputando ben quattro amichevoli internazionali per portare al top la condizione fisica generale in vista della prima giornata contro il Frosinone. Rudi Garcia, però, col gruppo al completo punta stavolta a lavorare molto di più tatticamente e per questo auspica un'accelerata anche dal mercato per le caselle attualmente scoperte.

Garcia attende il difensore

Mentre continuano ad arrivare segnali positivi per la permanenza di Osimhen, la priorità resta l'erede di Kim. Il tecnico del Napoli ha fatto intendere di attenderlo al più presto, in modo da poterlo inserire tatticamente nella linea difensiva, ma senza mai far pressioni pubbliche sulla società. In pole resta Max Kilman del Wolverhampton che ha già venduto diversi pezzi pregiati ma che secondo il suo allenatore Lopetegui potrebbe aver necessità di chiudere un'altra cessione. Tra l'altro il centrale ora può considerarsi comunitario dopo la nuova normativa federale. De Laurentiis è fermo ad un'offerta intorno ai 30mln di euro ed è convinto che il club inglese alla fine abbasserà le proprie pretese. L'alternativa numero uno resta Danso del Lens, ma anche lì il club francese spara alto.