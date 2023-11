Domani la prima di Mazzarri col Napoli: allenamento congiunto contro la Juve Stabia

Il nuovo Napoli di Walter Mazzarri si metterà subito alla prova sul campo, per un allenamento congiunto chiaramente, contro la Juve Stabia domani

© foto di SSCNAPOLI

Il nuovo Napoli di Walter Mazzarri si metterà subito alla prova sul campo, per un allenamento congiunto chiaramente, contro la Juve Stabia domani, 16 novembre, a Castel Volturno. Gli azzurri saranno ovviamente privi dei calciatori impegnati in Nazionale, ma si potranno già notare le prime novità apportate dal nuovo tecnico, anche se il confronto sarà a porte chiuse. La Juve Stabia è capolista del girone C di Serie C con 28 punti in 13 gare ed è allenata da Guido Pagliuca.