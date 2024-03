Domani la ripresa senza Calzona: quanti big rimasti a Napoli

È fissata per domani la ripresa degli allenamenti per il Napoli. Francesco Calzona ha concesso tre giorni di riposo alla squadra

È fissata per domani la ripresa degli allenamenti per il Napoli. Francesco Calzona ha concesso tre giorni di riposo alla squadra che domani si ritroverà decimata a Castel Volturno per i tanti Nazionali sparsi in giro per il mondo.

A guidare gli allenamenti ci saranno i suoi collaboratori Gianluca Grava e Simone Beccaccioli (match analyst) e il preparatore atletico Francesco Cacciapuoti che si confronteranno a distanza con Calzona che seguirà gli allenamenti attraverso le immagini prodotte dal drone. Mancherà ovviamente anche Sinatti, impegnato con l'Italia di Spalletti. Con i vari Anguissa, Traore e Politano, alcuni dei "superstiti", si lavorerà tanto da un punto di vista fisico e atletico sfruttando l'ultima sosta della stagione.