Domani saranno 3 anni dalla scomparsa di Maradona: Ceci organizza due eventi a Napoli

Alle 11 dal Gran Caffè Gambrinus si muoverà la mascotte Dieguito, che in Piazza Plebiscito incontrerà i tifosi di Maradona, grandi e piccini

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di domani sarà ricordato Diego Armando Maradona a tre anni esatti dalla sua scomparsa. E, come al solito, Napoli risponderà presente. Stefano Ceci, l'uomo che ha rappresentato El Pibe de Oro in Italia e che attualmente ne detiene i diritti d'immagine, ha organizzato due eventi per celebrare la memoria di Diego.

Alle 11 dal Gran Caffè Gambrinus si muoverà la mascotte Dieguito, che in Piazza Plebiscito incontrerà i tifosi di Maradona, grandi e piccini, per un selfie e non solo. Alle 18, poi, mentre la formazione azzurra sarà di scena a Bergamo contro l'Atalanta, una maglia azzurra con il numero 10 volerà nel cielo di Napoli.