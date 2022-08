Domani torna a parlare Spalletti: fissata la conferenza stampa pre-Verona

GIOVANILI UNDER 19, L'ITALIA SUPERA 3-0 L’ALBANIA: TRA GLI ALBANESI IN CAMPO L'AZZURRINO HYSAJ L'Italia Under 19 batte 3-0 i pari età dell'Albania nell'amichevole svoltasi questo pomeriggio nel centro tecnico di Coverciano. L'Italia Under 19 batte 3-0 i pari età dell'Albania nell'amichevole svoltasi questo pomeriggio nel centro tecnico di Coverciano. LE ALTRE DI A UFFICIALE - SALERNITANA, COLPO CANDREVA: SVELATA LA FORMULA DELL'AFFARE L’U.S. Salernitana 1919 comunica sui propri canali ufficiali di aver raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo di un anno con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni del centrocampista... L’U.S. Salernitana 1919 comunica sui propri canali ufficiali di aver raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo di un anno con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni del centrocampista...