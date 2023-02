Dominio anche in Champions: ipotecati i quarti ma Spalletti non si fida

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

In Champions come se fosse il campionato. Il Napoli giganteggia anche a Francoforte e risponde nel migliore dei modi ai tanti "in Europa sarà un'altra cosa" dei giorni scorsi. Una prova dominante quella della squadra di Luciano Spalletti anche in casa dell'Eintracht, compagine che detiene l'ultima Europa League e che incarna alla perfezione l'etichetta di squadra europea ma che in pratica - nonostante il dna offensivo ed un attacco di grande spessore a livello individuale - non tira mai seriamente verso la porta di Meret ed anche per questo il 2-0 finale non rende pienamente l'idea di quanto visto in campo.

Non solo Osimhen

Un rigore procurato, un gol segnato, un altro annullato per questione di centimetri all'interno di una prova in cui manda in tilt la linea dell'Eintracht con la profondità, ma stavolta - nonostante circa un'ora senza il miglior Kvara - divide la vetrina con altri compagni. A partire da Lozano, premiato dall'Uefa come Mvp, che si è esaltato nelle transizioni, servendo l'assist da spingere in rete, colpendo un palo a portiere battuto nel suo continuo sfondare sull'out destro. In mediana hanno giganteggiato Lobotka e Anguissa, quest'ultimo nella ripresa assolutamente devastante. Ed in difesa, al di là di un super-Di Lorenzo da menzionare Kim che "fa per tre", citando un passaggio di Spalletti in conferenza.

La cautela di Spalletti

E' il suo compito, del resto la Champions ha abituato a sorprese di ogni tipo, anche se due gol di vantaggio ed una prova così dominante autorizzerebbero a pensare ai quarti: "Ci vuole calma, molta calma. Ce n'è da giocare un'altra per passare il turno e se i miei calciatori ragionano sui quarti, non li faccio più giocare. È la presunzione il difetto peggiore - le parole di Spalletti in conferenza -, il cervello ragiona in maniera automatica e alleggerisce quella che è la professionalità. E' chiaro ci siano due gol di vantaggio, ma se la giochi in maniera leggera basta niente e le partite si ribaltano da un punto di vista psicologico. Bisognerà ripetere un'altra grande gara". Ed il Napoli ha davvero tutto per ripetersi.