Dopo Spalletti la FIGC valuta un'altra causa: stavolta è contro Mancini, i dettagli

Non tutto lo staff di Roberto Mancini ha accettato di volare con lui in Arabia Saudita. A fare il punto l'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport'

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non tutto lo staff di Roberto Mancini ha accettato di volare con lui in Arabia Saudita. A fare il punto l'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' che spiega come Alberico Evani, vice dell'ex ct dell'Italia, non abbia ancora sciolto le riserve e che Nuciari e Sandreani abbiano deciso di declinare l'offerta. A scoraggiarli soprattutto il dover vivere per oltre sei mesi l'anno in Arabia Saudita per poter godere del regime fiscale saudita: devono restare nel paese almeno 183 giorni, altrimenti il compenso si dimezza. Non solo: valutazioni sono in corso sullo stile di vita in Arabia ma anche sulla volontà della Federazione di avvalersi del loro contributo con continuità, non soltanto durante i ritiri.

Diversi invece quelli che hanno accettato: partiranno con Mancini per l'Arabia Saudita Fausto Salsano e Attilio Lombardo (assistenti tecnici), Massimo Battara (preparatore dei portieri), Claudio Donatelli e Andrea Scanavino (preparatori atletici), oltre ad Antonio Gagliardi (assistente tattico) a cui si aggiungerà un altro match-analyst: Simone Contran. In Arabia Mancini ritroverà Alessio Agostino, già con il Mancio in diversi club e oggi già al lavoro in Arabia Saudita. Ancora in bilico, invece, la posizione del team manager Gabriele Oriali.

Nel frattempo, la FIGC valuta la possibilità di fargli causa perché le sue dimissioni non sono state formalmente accettate. Non si può rimettere in discussione la nuova avventura di Mancini, ma l'idea in Federazione è quella di chiedere all'ex ct un risarcimento danni per il problema arrecato alla Nazionale.