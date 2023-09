Doppia tegola per l'Italia di Spalletti: due azzurri vanno ko e lasciano il ritiro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per l'Italia del neo ct Luciano Spalletti. I calciatori Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini, che hanno accusato un risentimento muscolare e sono stati sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici, risultano infatti indisponibili per le prossime gare della Nazionale con Nord Macedonia e Ucraina e faranno rientro nelle rispettive sedi per sottoporsi alle cure del caso.

Chiesa lascia il ritiro, si scalda Zaccagni.

L'esterno della Juventus, dunque, deve rinunciare al doppio impegno che lo avrebbe visto - almeno sicuramente contro la Macedonia - titolare dal primo minuto. Al suo posto, adesso, è Zaccagni ad essere in pole come ruolo di esterno nell'attacco del ct Spalletti.

Ecco il nuovo probabile 11 azzurro: (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni.