Doppia vittoria sulla Juve in campionato: è la quarta volta che accade

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Come riporta OptaPaolo, il Napoli ha vinto entrambe le sfide stagionali contro la Juventus in Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo esserci riuscito precedentemente nel 2009/10, nel 1986/87 e nel 1957/58. Double.