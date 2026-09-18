Dragusin ritrova il Napoli: due anni fa fu ad un passo dagli azzurri

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Radu Dragusin e il Napoli, una storia che avrebbe potuto prendere una direzione diversa. Siamo nel dicembre 2023, in una stagione particolare per gli azzurri, iniziata con Rudi Garcia in panchina e proseguita con Walter Mazzarri e Francesco Calzona. In quel periodo il difensore rumeno, allora al Genoa, era finito concretamente nel mirino del club partenopeo. La trattativa aveva preso forma, con il Napoli interessato al suo profilo per rinforzare la difesa, ma l’operazione non arrivò alla conclusione.

Dal Genoa al Tottenham

Poche settimane più tardi, nel gennaio 2024, Dragusin cambiò infatti squadra, scegliendo il Tottenham. Il trasferimento in Premier League chiuse definitivamente la porta all’ipotesi Napoli e diede una svolta alla carriera del centrale rumeno. Ora, a distanza di tempo, il destino lo mette nuovamente sulla strada degli azzurri, questa volta da avversario. La sfida assume così un significato particolare, riportando alla memoria una trattativa che avrebbe potuto portare Dragusin a vestire la maglia del Napoli. Un incrocio di mercato diventato, oggi, una sfida sul campo.