Dramma Salva Ferrer: diagnosticato il linfoma di Hodgkin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutte notizie per il calciatore spagnolo Salva Ferrer. Il laterale attualmente in prestito alll'Anorthōsis dallo Spezia ha comunicato infatti sui propri canali ufficiali di essere affetto dal Linfoma di Hodgkin: "Non è facile dover scrivere questo messaggio, ma da oggi voglio trasmettervi positività. Mi hanno diagnosticato il Linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane inizierò col trattamento. Anche se non posso negare che è stato un colpo duro tanto per me quanto per la mia famiglia, confido di poter recuperare presto per tornare a giocare e divertirmi il prima possibile. Ho ben chiaro che per lottare contro questa malattia la paura non serve a niente", ha scritto su Instagram.

Il classe '98 in questa stagione aveva accumulato finora 7 presenze con un gol segnato e 630 minuti giocati.