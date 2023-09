Dubbio Raspadori e sicuri due azzurri: svelata la prima Italia di Spalletti

Domani l'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia dopo il terremoto estivo e l'addio di Roberto Mancini

Domani l'esordio di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia dopo il terremoto estivo e l'addio di Roberto Mancini. Subito una trasferta con la gara di Skopje contro la Macedonia del Nord e in questi giorni a Coverciano il nuovo commissario tecnico ha messo in scena diverse prove di formazione. Una certezza, sopra tutti i dubbi che sono e che saranno tra formazione e convocati. Lo schema. Sarà 4-3-3, ovvero la formula che ha fatto le fortune del Napoli del terzo Scudetto. Due esterni d'attacco, una punta, due terzini bravi in entrambe le fasi, un pivot intelligente in mezzo al campo, due interni capaci di inserirsi, moderni, di segnare e rifinire e due centrali diversi: uno più roccioso, uno più 'cervello' e d'impostazione.

Prime ipotesi di formazione verso l'esordio

Certezza tra i pali: ci sara Donnarumma. Idem i terzini: Di Lorenzo è pure in aria di fascia da capitano, lui e Dimarco sono e saranno i padroni degli out della difesa. In mezzo più Mancini e Bastoni che i dirimpettai attuali, Casale (primo esordiente di Spalletti) e Romagnoli, ma i due della Lazio hanno dimostrato affidabilità. In mezzo al campo al momento pare che il terzetto sia fatto, solo Cristante sta insediando Locatelli per un eventuale posto da play. La forma di Chiesa porta a pensare che sarà lui il padrone della fascia sinistra, la sintonia sia col ct che con Di Lorenzo che Politano sia davanti a Gnonto in attacco mentre le gerarchie per adesso mettono Raspadori in lizza con Immobile per il ruolo di 9