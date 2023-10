Due giorni di riposo dopo la Fiorentina: mercoledì si torna in campo

Dopo la gara contro la Fiorentina, il Napoli riprenderà mercoledì pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center

Dopo la gara contro la Fiorentina, il Napoli riprenderà mercoledì pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 21 ottobre con Verona-Napoli in programma allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A.