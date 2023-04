Due gol subiti nei primi 25': non accadeva al Napoli dal 2019

I primi 45 minuti del match al Maradona contro il Milan si sono chiusi con i rossoneri in vantaggio per 2-0, reti di Leao e Diaz.

Il Napoli ha subito due gol nei primi 25 minuti di gioco di un incontro di Serie A per la prima volta dal 31 agosto 2019, contro la Juventus. I primi 45 minuti del match al Maradona contro il Milan si sono chiusi con i rossoneri in vantaggio per 2-0, reti di Leao e Diaz.