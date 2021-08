Due rientri al mattino: Ounas e Luperto tornano ad allenarsi in gruppo

Dopo giorni con addirittura 6 elementi fuori, Luciano Spalletti oltre ai nazionali inizia a recuperare anche gli acciaccati degli ultimi giorni. Nell'allenamento mattutino ancora in corso, si sono rivisti pienamente in gruppo Adam Ounas e Sebastiano Luperto, quest'ultimo importante in questa fase per avere due centrali per ogni squadra in partitelle ed esercitazioni. S'è rivisto anche Ghoulam che ha svolto personalizzato in campo mentre restano fuori Petagna, Contini e Palmiero