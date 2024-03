Durissima far gol al Torino: solo l’Inter ha più clean sheet di Juric e record di 0-0

Quella granata è la squadra che ha pareggiato con il punteggio di 0-0 più partite in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (sei).

Segnare al Torino è impresa molto ardua. Quella granata è la squadra che ha pareggiato con il punteggio di 0-0 più partite in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (sei). In generale, solo l’Udinese (15) ha registrato più pareggi dei granata (10) nella Serie A 2023/24.

Solo l’Inter (17) ha mantenuto la porta inviolata più volte del Torino (13) in questo campionato – i granata hanno registrato almeno 13 clean sheet dopo 27 partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 1991/92 (16 in quel caso).