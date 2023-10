E' il giorno dell'assegnazione del Pallone d'Oro: in lizza anche due azzurri (più Kim)

È il giorno più atteso dai grandi calciatori, anche se tutti assicurano di no, che i trofei individuali sono meno importanti di quelli di squadra..

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È il giorno più atteso dai grandi calciatori, anche se tutti assicurano di no, che i trofei individuali sono meno importanti di quelli di squadra. Oggi a Parigi si assegnerà però il Pallone d'Oro, che dal 1956 France Football destina al miglior giocatore in ambito europeo. L'anno scorso è andato a Karim Benzema, chi sarà il successore dell'attaccante francese? Sul vincitore, quest'anno, non sembra oggettivamente esservi alcun dubbio.

Messi poi Haaland. Dove seguire la cerimonia. Il mondiale vinto con l'Argentina sa di consacrazione per Lionel Messi che, salvo clamorose sorprese, si avvia a vincere il suo ottavo Pallone d'Oro. Pare destinato ad aspettare Erling Braut Haaland, nonostante le caterve di gol segnate con il Manchester City, con il quale ha vinto anche il treble. A livello televisivo, l'evento potrà essere seguito in diretta a partire dalle ore 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, nonché in chiaro a partire su Mediaset, canale 20.

La lista dei 30 candidati. Di seguito la lista completa, in grassetto i giocatori italiani o militanti in una squadra italiana nel periodo interessato.

Josko Gvardiol: Lipsia/Manchester City - Croazia.

Jamal Musiala: Bayern Monaco - Germania. André Onana - Inter/Manchester United. Camerun.

Bukayo Saka: Arsenal - Inghilterra.

Kevin De Bruyne: Manchester City - Belgio.

Jude Bellingham - Borussia Dortmund/Real Madrid. Inghilterra.

Bernardo Silva - Manchester City. Portogallo.

Randall Kolo Muani - Eintracht Francoforte/Paris Saint-Germain.

Francia. Karim Benzema - Real Madrid/Al-Ittihād. Francia.

Mohamed Salah - Liverpool. Egitto.

Khvicha Kvaratskhelia - Napoli. Georgia.

Nicolò Barella - Inter. Italia.

Emiliano Martinez - Aston Villa. Argentina.

Ruben Dias - Manchester City. Portogallo.

Erling Haaland - Manchester City. Norvegia.

Martin Odegaard - Arsenal. Norvegia.

Ilkay Gundogan - Manchester City/Barcellona. Germania.

Yassine Bounou - Siviglia/Al Hilal. Marocco.

Julian Alvarez - Manchester City. Argentina.

Vinicius Jr - Real Madrid. Brasile.

Rodri - Manchester City. Spagna.

Antoine Griezmann - Atlético Madrid. Francia

Lionel Messi - PSG/Inter Miami. Argentina.

Lautaro Martinez - Inter. Argentina.

Robert Lewandowski - Barcellona. Polonia.

Kim MinJae - Napoli/Bayern Monaco. Corea del Sud.

Luka Modric - Real Madrid. Croazia .

Kylian Mbappé - PSG. Francia.

Victor Osimhen - Napoli. Nigeria.

Harry Kane - Tottenham/Bayern Monaco. Inghilterra.