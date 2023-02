Eintracht-Napoli, probabili formazioni Sky: Spalletti prepara tre cambi

Squadra che vince non si cambia. E così Luciano Spalletti per l'andata degli ottavi di finale contro l'Eintracht Francoforte prepara il solito Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Squadra che vince non si cambia. E così Luciano Spalletti per l'andata degli ottavi di finale contro l'Eintracht Francoforte prepara il solito Napoli, quello che aveva confermato per più gare di fila prima di fare qualche rotazione col Sassuolo. Tornano in tre rispetto all'ultimo match: Mario Rui in difesa, Zielinski in mediana e Lozano in attacco. Questo è quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport.