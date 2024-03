Elmas è sempre più un mistero: anche oggi 0 minuti giocati col Lipsia

È sempre più un mistero l'acquisto di Elijf Elmas da parte del Lipsia

È sempre più un mistero l'acquisto di Elijf Elmas da parte del Lipsia, trasferitosi in Germania nella scorsa finestra di mercato invernale per 25 milioni di euro. Il centrocampista macedone ha lasciato Napoli per il desiderio di ottenere più minutaggio, ma l'effetto è stato completamente opposto. Fin qui infatti ha collezionato solo 8 presenze, di cui una da titolare. Nella gara di oggi contro il Colonia non è neanche subentrato.