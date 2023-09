"Elmas migliore in campo", "E' il più bravo", Caressa-Bergomi esaltano live il talento azzurro

Non sono mancati i complimenti per il centrocampista del Napoli nella telecronaca di Sky da parte di Fabio Caressa e Beppe Bergomi

"Elmas è il più bravo di tutti", "E' sicuramente il migliore in campo", "Che bella partita di Elmas", non sono mancati i complimenti per il centrocampista del Napoli - protagonista di Macedonia-Italia - anche nella telecronaca di Sky da parte di Fabio Caressa e Beppe Bergomi che ne hanno esaltato anche le qualità ad ogni giocata di rilievo.

Il macedone però ha avuto poco spazio finora al Napoli con Rudi Garcia nonostante diversi compagni di reparto tutt'altro che al top della condizione. Per lui un quarto d'ora a Frosinone, 7 minuti col Sassuolo e non è neanche entrato invece contro la Lazio. Dopo la sosta, con l'arrivo degli impegni ravvicinati, tutti si attendono un impiego diverso.