Elmas raddoppia dal dischetto! Il macedone spiazza Audero

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 79' proteste in area di rigore della Sampdoria da parte di Elmas per un tocco di mano in area di rigore di Vieira dopo il tocco del macedone. Va al monitor Abisso dopo il tocco di mano in area di rigore di Vieira, vedremo se sarà concesso il calcio di rigore al Napoli in questo finale di gara. Elmas va dal dischetto e con una botta nel sette spiazza Audero e segna il gol del 2-0 per il Napoli all'82'!