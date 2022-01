Emergenza Covid: convocata per giovedì l'Assemblea di Lega in via d'urgenza

La Lega Serie A ha convocato un'altra Assemblea in "via d'urgenza" per affrontare il delicato momento che sta attraversando il campionato a causa delle molte positività al Covid riscontrate tra i calciatori. La riunione, che verrà effettuata esclusivamente in videoconferenza, è stata fissata per giovedì 13 gennaio a partire dalle ore 13 in prima convocazione, o alle 15 in seconda. All'ordine del giorno, oltre all'emergenza Covid e le delibere in ordine alla gestione della pandemia, anche le negoziazioni in forma non esclusiva dei diritti tv per il Medio Oriente e il Nord Africa per il triennio 2021-2024.