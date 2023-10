Emergenza in difesa per il Bayern, solo Kim disponibile: si punta allo svincolato Sokratis

Per questo motivo il club bavarese è pronto a correre immediatamente ai ripari, attingendo al mercato degli svincolati.

Bayern Monaco in emergenza in difesa, con Dayot Upamecano indisponibile per infortunio e Matthijs de Ligt che sta convivendo con un problema al ginocchio. A questi si aggiunge un problema muscolare che ha messo ko il giovane Tarek Buchmann, il che lascia il solo Kim Min-Jae come unico centrale difensivo completamente disponibile.

Per questo motivo il club bavarese è pronto a correre immediatamente ai ripari, attingendo al mercato degli svincolati. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland i campioni di Germania starebbero pensando a una vecchia conoscenza del calcio italiano, ossia Sokratis Papastathopoulos. Il greco, 35 anni, è senza squadra dal 1° luglio dopo aver chiuso la sua esperienza all'Olympiacos. Il giocatore è ritenuto un profilo da tenere in considerazione in virtù della sua conoscenza della Bundesliga: Sokratis ha infatti vestito con successo le maglie di Werder Brema e Borussia Dortmund. E proprio con questi ultimi si registra l'esperienza comune del giocatore col tecnico Thomas Tuchel.