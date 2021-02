Emergenza infortuni, quando Gattuso al Milan nel 2018 disse: "Forse abbiamo sbagliato qualcosa"

Sono giorni di polemiche, ma anche di riflessioni intorno alla figura di Rino Gattuso. Tanti degli infortuni muscolari sono dovuti anche al sovraccarico di tanti elementi, schierati in questi mesi per 10-15 o addirittura 18 gare di fila da titolari (ne abbiamo parlato diffusamente qui), ma tra i tifosi circolano anche vecchie interviste a Sky di Gattuso su una situazione già vissuta in parte al Milan. Nel novembre del 2018, alla guida del Milan, Gattuso si espresse così sui tanti infortuni, spesso nello stesso ruolo: "Questi infortuni sono un'anomalia, soprattutto perché hanno colpito tre giocatori (Musacchio, Caldara e Romagnoli, ndr) nello stesso reparto e tutti con problemi tendinei. Stiamo valutando se abbiamo sbagliato qualcosa...".