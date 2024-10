Ufficiale Empoli-Napoli, da lunedì in vendita biglietti Settore Ospiti: prezzi e modalità d'acquisto

Da inizio settimana prossima saranno in vendita i biglietti per il Settore Ospiti dello stadio Castellani per assistere al match tra Empoli e Napoli. Dopo il via libera arrivato dall'Osservatorio, ecco le modalità per acquistare i tagliandi:, comunicate dall'Empoli tramite una nota ufficiale: "I biglietti riservati ai tifosi ospiti dei settori di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) e di Tribuna Laterale Sud (capienza 767 posti; accesso al settore varco 26) saranno in vendita al prezzo rispettivamente di € 35,00 (Curva Sud) e di € 50,00 (Tribuna Laterale Sud).

La vendita dei biglietti per questo settore sarà divisa in due fasi: dalle ore 16:00 di lunedì 14 ottobre fino alle ore 23:59 di martedì 15 ottobre 2024, la vendita sarà riservata esclusivamente per i tifosi fidelizzati della società SSC Napoli; dalle ore 10:00 di mercoledì 16 ottobre fino alle ore 19:00 di sabato 19 ottobre la vendita sarà libera e sarà aperta anche per gli sportivi sprovvisti della Fidelity Card.

I tagliandi saranno disponibili su tutto il circuito VIVATICKET (la ricerca dei punti vendita VIVATICKET è possibile consultando il sito web www.vivaticket.com) e tramite web con la sola modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolifc.vivaticket.it/index.php, inserendo, nella prima fase di vendita, il proprio codice della Fidelity Card (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi). In fase di acquisto, la società fornitrice del servizio di ticketing, potrà applicare delle commissioni di servizio a carico dell’acquirente.

Per questo settore non sono previsti biglietti a tariffa ridotta e non sarà consentito il cambio utilizzatore sui titoli emessi, con la vendita dei tagliandi che, come detto, terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 19 ottobre; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud e che il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani – Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.

INFO GENERALI

Così come previsto dal Decreto del Ministero degli Interni del 6/6/2005, il biglietto è nominativo e pertanto all’atto dell’acquisto bisognerà presentare un documento d’identità, rilasciando obbligatoriamente il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita. Si richiede di esibire un documento o carta di identità per ogni biglietto da acquistare dove sia riportata la residenza del titolare. In fase di vendita libera ogni spettatore potrà acquistare fino a quattro biglietti. L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione integrale delle disposizioni previste dal “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” nonché dal “Regolamento d’uso dello stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli e norme Etiche”, in conformità a quanto previsto dall’ art.12 c.10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, con riferimento al Protocollo di Intesa siglato il 4 agosto 2017 (consultabile anche all’indirizzo www.empolifc.com). Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti, eludendo le modalità di acquisto dei biglietti, sarà punito a termini di legge. In particolare in caso di biglietto a tariffa «RIDOTTO» al momento dell’ingresso allo stadio sarà verificato il diritto alla riduzione. Nel caso fosse riscontrate irregolarità o incongruenze nei controlli, non sarà consentito l’accesso allo stadio. Nelle condizioni di vendita è compresa quella di essere in possesso di idonea documentazione per accedere allo stadio. Segnaliamo, infatti, che sarà precluso l’acceso allo stadio ed il rimborso del tagliando, qualora l’intestatario del biglietto non possa mostrare un documento di identità in originale ed in corso di validità, attestante la residenza. Si ricorda inoltre che è obbligatorio per ciascun titolare di biglietto di assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo".