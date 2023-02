Empoli-Napoli, la sfida degli ex: oltre a Spalletti, sono tre per parte

I TRE EX EMPOLI OGGI NEL NAPOLI – Di Lorenzo, Mario Rui e Zielinski gli ex azzurri oggi nel Napoli. Giovanni Di Lorenzo ha vestito la maglia azzurra dall’estate del 2017 al 2019, collezionando 74 presenze con 6 gol e contribuendo alla promozione in A degli azzurri. Mario Rui arrivò a Empoli nell’estate del 2013 in comproprietà dal Parma: restò in azzurro fino al 2016, giocando 101 partite e conquistando la promozione in A nel 2014. Infine Piotr Zielinski, arrivato dall’Udinese e che rimase due stagioni a Empoli, con 66 presenze e cinque reti complessive.

Quella di domani tra Empoli e Napoli è anche una sfida tra tanti ex tra campo e panchina. Sono quattro quelli nelle fila del Napoli (compreso Spalletti), mentre nei toscani giocano tre ex partenopei.

I TRE EX NAPOLI OGGI A EMPOLI – Grassi, Luperto e Tonelli, questi gli ex partneopei oggi in azzurro. Alberto Grassi fu acquistato nel gennaio del 2016 ma non collezionò alcuna presenza con i partenopei. Sebastiano Luperto ha esordito in Serie A proprio con la casacca del Napoli, collezionando 29 presenze tra il 2015 e il 2020; Lorenzo Tonelli ha giocato nove partite, con tre gol, con i campani tra il 2017 e il 2018.

GARA DA EX PER SPALLETTI – Luciano Spalletti è un grande ex della partita, avendo militato, in quella che è stata la sua ultima esperienza da calciatore, tra le fila della società toscana dal 1991/92 al 1992/93, ed avendo poi allenato l’Empoli nella parte finale della stagione 1993/94 (sprovvisto di patentino, con Palazzese allenatore ufficiale), nel 1994/95 (settore giovanile), e dal 1995/96 al 1997/98, quando gli azzurri fecero il doppio salto dalla serie C-1 alla serie A, vincendo anche la coppa Italia di Lega Pro. In bilancio 55 vittorie, 42 pareggi e 42 sconfitte in 139 panchine ufficiali.