Esame Suarez, si è aperto il processo a Perugia: Agnelli e Cherubini tra i testimoni

La Juventus, in questa sede, non dovrà rispondere di nulla.

TuttoNapoli.net

Si è aperto oggi il processo a carico dell’ex rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli, l’ex direttore generale Simone Olivieri e la professoressa Stefania Spina, accusati di rivelazione di segreto d’ufficio e falso ideologico e materiale in merito all'esame sostenuto dal giocatore uruguaiano Luis Suarez per prendere il passaporto comunitario in vista di un possibile trasferimento alla Juventus nel settembre del 2020. Tra i testimoni, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci saranno anche Andrea Agnelli, ex presidente del club bianconero, e l'attuale ds Cherubini, convocati dal pm della procura Perugia, Raffaele Cantone.