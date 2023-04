Esiste un problema rigori? Il Napoli ne sbaglia uno su tre

Forse esiste un problema rigori per il Napoli. Anzi, sicuramente. La percentuale di realizzazione è pari al 66,7%

Forse esiste un problema rigori per il Napoli. Anzi, sicuramente. La percentuale di realizzazione è pari al 66,7% dopo quello fallito da Kvaratskhelia, il secondo dopo l'errore sempre in Champions League con l'Eintracht. In questa stagione il Napoli ha avuto a favore 15 penalty, ne ha sbagliati cinque: due Kvara, uno Politano, Zielinski e Osimhen. I dieci segnati portano la firma del georgiano (3) e di Politano (3) e poi di Zielinski (2) e ancora di Elmas e Lozano, entrambi a quota uno. Sei rigoristi diversi danno il senso delle difficoltà. Manca uno specialista.