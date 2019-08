Espn - James preme per il Napoli: la soluzione azzurra resta la più concreta, le ultime

James Rodriguez resta il pallino, il nome attorno al quale si stanno muovendo questi estivi giorni di mercato del Napoli di De Laurentiis. Come riportato dai colleghi di Espn, il giocatore colombiano al momento starebbe spingendo per andare proprio per vestire l'azzurro: James, come confermato, non rientra nei piani di Zidane che ha chiesto più volte la cessione del giocatore. La soluzione Napoli, ad ora, appare quella più concreta, nonostante sia emerso anche l'interesse dell'Atletico Madrid nel corso delle scorse settimane. Ancelotti - viene riportato durante la trasmissione Goles de Europa - sarebbe fortemente interessato a James anche per la collocazione in campo che potrebbe assumare il colombiano, elemento versatile per il gioco del tecnici azzurro.