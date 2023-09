Estonia-Svezia, le formazioni ufficiali: Cajuste parte titolare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle ore 18.00 si giocheranno altre due gare valide per le qualificazioni ai prossimi europei. La Svezia gioca in casa dell'Estonia, Cajuste partirà dal primo minuto insieme all'ex Juventus Kulusevski. In campo anche Andorra e Bielorussia, ecco quali sono le scelte dei ct:

ESTONIA (3-5-1-1): Hein; Paskotsi, Tamm, Mets; Sinyavskiy, Miller, Kait, Ojamaa, Peetson; Vassiljev; Anier. Ct: Thomas Haberli

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Wahlqvist, Hien, Lindelof, Sema; Kulusevski, Cajuste, Gustafson, Forsberg; Gyokeres, Isak. Ct: Jan Andersson