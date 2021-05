EURO 2020, la UEFA cancella i biglietti in eccesso con un sorteggio

Un sorteggio casuale per decidere quali biglietti di Euro2020 cancellare. Sarà questa la politica adottata dalla UEFA, secondo Sky Sports, che cita fonti interne alla confederazione europea. La necessità nasce dal fatto che gli stadi degli Europei, pur consentendo il ritorno del pubblico, lo faranno ovviamente in misura minore rispetto a fine 2019/inizio 2020, quando i biglietti per la rassegna continentale sono stati venduti. Così, si rende necessario trovare una modalità per decidere quali tra gli attuali possessori dei ticket potranno effettivamente seguire le gare degli Europei. Gli interessati sono stati contatti dal ticketing team UEFA, che li ha informati che i loro biglietti potranno essere cancellati laddove emessi in misura maggiore rispetto all’effettiva capienza consentita. In che modo? Con un sorteggio casuale, appunto. Nel caso col passare del tempo dovessero essere consentiti maggiori ingressi negli stadi (è la speranza di quasi tutte le federazioni interessate, soprattutto della FA inglese), sui nuovi biglietti emessi sarebbe data priorità a chi già li possedeva e se li è visti cancellare.